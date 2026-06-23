オランダ戦で2点目を決め、チュニジア戦でも先制ゴールを決めた鎌田大地（29）。【超激レア画像】可愛すぎる…20歳で結婚した妻との“ラブラブツーショット”を見る「極めてサッカーIQの高い選手」そう鎌田を評したのは、代表歴代最多152のキャップを持つ遠藤保仁だ。遠藤は、日本代表FWの後藤啓介から「右足の最高峰」と称され、W杯3大会に出場。戦術眼、技術ともに最高レベルのボランチとして活躍してきた遠藤から見ても、鎌