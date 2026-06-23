きょうは梅雨前線の影響で、九州を中心に激しい雨が降りそうです。東日本や北日本は晴れ間の出るところもありますが、午後は急な雨や雷雨にご注意ください。【梅雨前線は九州付近に】梅雨前線が停滞する九州や四国は、朝から断続的に雨が降るでしょう。九州を中心に活発な雨雲がかかりやすく、特に夜遅くなると激しい雨の降る所がありそうです。東日本は晴れ間もありますが、夕方以降は関東の内陸を中心に、にわか雨や雷雨の所があ