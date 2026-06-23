高市早苗首相の“専用車”が22日、これまでのトヨタ自動車『センチュリー』のセダンタイプからSUVモデルに新調された。同日、共同通信が報じた。【写真90枚】さすがフラッグシップモデル！…圧倒的高級感の『センチュリー』内外装全部見せ今回、新調されたモデルは、同車の公式サイトでその乗り心地から「走る執務室」と表現されるほど快適性に優れ、ショーファーカーの理想形ともいえる最高級車。メーカー希望小売価格は2700