円相場が1ドル＝161円台後半まで円安が進むなか、片山財務大臣は22日夜、アメリカのベッセント財務長官と会談したことがわかりました。22日のニューヨーク外国為替市場では、アメリカの利上げ観測が高まり日米の金利差が意識されドル買いが加速しました。円相場は一時、1ドル＝161円90銭台まで下落し、約39年半ぶりとなる円安・ドル高水準に迫りました。こうしたなか、片山大臣が22日夜、アメリカのベッセント長官と会談したことが