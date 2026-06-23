なぜか仕事に集中できない。原因は、意志の弱さではなく、近くで聞こえる「人の声」かもしれない。とくに会話の内容がわかる環境では、脳は無意識に言葉の意味を追ってしまう。では、集中しやすい空間をつくるには、何を変えればいいのか。米国内科専門医である著者が、医学的根拠に基づいて執筆した『体力がすべて』。いまある体力を、どのように伸ばし、配分するのかを説いた本書から、一部を抜粋・編集し、体力を削りにくくする