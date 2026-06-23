アルゼンチン代表は現地６月22日、北中米ワールドカップのグループステージ第２節（Ｊ組）でオーストリア代表とダラス・スタジアムで対戦し、２−０で快勝。初戦のアルジェリア戦（３−０）に続いて勝利を収めて連勝を飾った。この試合に先発した主将のリオネル・メッシは、２ゴールを挙げる圧巻の活躍。38分にファクンド・メディナのクロスに左足ダイレクトで合わせて先制点を奪えば、90＋５分にはこぼれ球をねじ込んだ。ま