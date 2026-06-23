日本代表は現地時間22日、FIFAワールドカップ2026・グループF第3節のスウェーデン代表戦に向け、チームベースキャンプ地のアメリカ合衆国・ナッシュビルで練習を実施。トレーニング後、DF長友佑都（FC東京）は、日本代表の”10番”の凄まじい献身性を高く評価した。メキシコのモンテレイで20日に行われた第2節のチュニジア代表戦は、4−0の快勝となった。同試合の前、ベテランの長友は、選手ミーティングで2名の選手の“ある行