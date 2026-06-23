日本代表はグループステージ２試合を終えて１勝１分の勝点４。次戦のスウェーデン戦の結果次第でグループFの順位、そして決勝トーナメント１回戦の対戦相手が決まる。ただ、チームに駆け引きをする考えはないようだ。長友佑都は「１位通過」を明確な目標に掲げる。「結局、どこが相手でも優勝を狙う以上は勝たなきゃいけない。相手がどうこうで調整するより、自分たちが積み上げてきたサッカーで勝って勢いに乗って決勝トーナ