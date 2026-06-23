日本代表は現地時間22日、FIFAワールドカップ2026・グループF第3節のスウェーデン代表戦に向け、チームベースキャンプ地のアメリカ合衆国・ナッシュビルで練習を行った。メキシコのモンテレイで20日に行われた第2節のチュニジア代表戦は、4−0の快勝となった。日本代表のキャプテンを務めるDF板倉滉（アヤックス／オランダ）は、「自分たちにとってすごく大事な試合で、そこを良い形で勝てたのは間違いなくポジティブです」と