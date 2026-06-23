現地６月22日に開催された北中米ワールドカップのグループI第２節で、フランス代表がイラク代表と対戦している。立ち上がりから試合を優勢に進めるフランスは開始14分に先制。決めたのはエースのキリアン・エムバペだ。敵陣ペナルティエリア手前の右でボールを受けると、迷わず左足を振り抜く。強烈な一撃は相手GKの手をかすめて、ゴール左に突き刺さった。 前節のセネガル戦（３−１）では２点を奪う活躍を見せたエム