鎌田はボランチとシャドーで出場し、2試合連続ゴールを決めた(C)Getty Images大舞台での2戦連続ゴールは、より大きな自信を生み出した。日本代表が初優勝を目標に掲げ挑んでいる北中米ワールドカップ（W杯）では、鎌田大地が2試合連続で輝きを放っている。オランダ戦、チュニジア戦で1点ずつをマークし、スコアラーとして名前を刻んだ。また、初戦では守備的MFの一角、そして2戦目では2列目シャドーのポジションを任されるなど