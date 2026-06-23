夏のボーナスシーズン到来。ここではAll Aboutが実施した「2026年夏のボーナスに関するアンケート」から、近畿地方にお住まいの60代男性のケースをご紹介します。回答者プロフィールペンネーム：まりだあ年代性別：60代男性同居家族構成：本人、妻住まいの地域：近畿地方職種：営業／販売職務内容：メーカー営業職雇用形態：嘱託社員・再雇用勤務年数：20年以上世帯年収：本人500万円、配偶者150万円現預金：3000万円、リスク資産