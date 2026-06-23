「一世一代の大勝負でした」――。【予想外のひとこと】運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、私が言われた言葉茨城県在住の50代女性・Hさんが振り返るのは、10代の頃の思い出。自宅まで帰る手段がなくなった彼女は、見知らぬ青年の車に乗せてもらうことになり......。＜Hさんからのおたより＞今から40年前、私が17、18歳の高校生の頃の話です。その日、東京に遊びに行っていた私は、最終に近い電車で水