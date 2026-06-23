3月30日に放送が始まったNHKの朝ドラ『風、薫る』。開始から約3か月がたち、物語も折り返し地点に差しかかったタイミングで、視聴率も第48回（6月3日）で世帯視聴率16・6％を記録（ビデオリサーチ社調べ）。前作『ばけばけ』の16・5％を上回った。「視聴率が上がった、というよりも視聴者が今まで離れなかった、ということが大きいかなと思います」こう話すのは、『みんなの朝ドラ』の著者、木俣冬さん。「初めの何週かに2人