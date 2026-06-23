国会では22日、高市首相に対し、選挙での中傷動画の作成報道や暗号資産「サナエトークン」などについて、野党が追及しました。■野党追及一部週刊誌「中傷動画」「サナエトークン」に首相側が関わったと報道立憲民主党・杉尾秀哉議員「高市総理とその周辺に重大な疑問が投げかけられています。サナエトークンとの、この暗号資産規制強化の中でも関わりの問題。いずれも、政治への信頼や民主主義の根幹に関わる問題」高市首相「サ