数々のインフレ要因に直面する中、日銀は物価をコントロールできるのか。写真は2月に首相官邸で会談した日本銀行の植田和男総裁（左）と高市早苗首相（写真：共同通信社）消費税減税の議論が進んでいる。一方でインフレ懸念はなおくすぶり続けており、減税による総需要の刺激が新たなインフレ要因になる可能性もささやかれる。だが、消費税減税は衆議院選挙に勝利した与党、自由民主党と維新の会の選挙公約だった。日本の民主主義