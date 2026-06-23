22日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した今江敏晃氏が西武・渡部聖弥について言及した。渡部は同日の楽天戦に『7番・サード』でスタメン出場すると、0−0の3回無死走者なしの第1打席、早川隆久が3ボール2ストライクから投じた6球目のストレートを左中間スタンドに第6号ソロ。この一発に今江氏は「球が高め、少し浮いたストレートですけど、ものの見事にしっかり叩きましたよね。状態はかなりよさ