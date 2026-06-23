採用面接で周囲に悪影響を及ぼす人材を見抜くにはどうすればよいか。経営コンサルタントの加藤芳久さんは「見事な実績があり、洗練された面接の受け答えをする優秀な人の本性を見抜くのは至難の業だ。しかし、その人の『人間性』や『価値観』をあぶり出す独自のキラー質問がある」という――。■組織を静かに壊す「有害なハイパフォーマー」「嫌われ者は来るな！」――。そう明言した会社があります。仕事の成果は抜群なのに、周囲