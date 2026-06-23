「国民の皆さんのために、期待を集める大きなかたまりを作るために行動していきたいと思います」6月15日、中道改革連合からの離党を表明した吉田晴美前衆院議員（54）が、TBS NEWS DIGの『edge23』に出演し、新たな政治団体の結成を視野に入れていることを明らかにした（17日配信）。吉田氏といえば、2024年9月、立憲民主党の代表選挙に当時1年生議員ながら出馬し、一躍注目を集めた人物だ。代表選には敗れたが、その後同党の代表