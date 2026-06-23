ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）が２３日、生放送された。番組開始直後に恒例の「脳シャキ！クイズ」が行われ、黒い四角の中に同局の宇賀神メグアナウンサーの写真が入った画像が出され「ここはどこ？」と地名を当てる問題が出された。これに総合司会の安住紳一郎アナウンサーは「きょうはサブのみなさんが宇賀神さんになんかものすごく絡んできている感じがありますね」とコメントした。ヒン