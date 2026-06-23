◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＩ組第２戦フランス―イラク（２２日、フィラデルフィア競技場）前回準優勝で優勝候補のフランス（ＦＩＦＡランク３位）が、イラク（同５７位）と対戦した。フランスの主将で、エースのＦＷエムバペが前半１４分、エリア外から利き足とは逆となる左足でミドルシュートで２試合連続となる今大会３得点目をマーク。Ｗ杯歴代通算得点を１５に伸ばした。エムバぺは初戦のセネガル戦で、後半２