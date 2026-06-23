◆米大リーグツインズ―ドジャース（２２日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日）、敵地・ツインズ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。ロサンゼルスからの移動を経て、６連戦の２カード目。２試合ぶりの１７号アーチの期待がかかる。投手としては２４日（同２５日）の同戦に先発予定の大谷。登板２日前のこの日はブルペンで３０球ほどの投