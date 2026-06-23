（C）2026「免許返納!?」製作委員会 舘ひろしと南野陽子が、公開中の映画『免許返納!?』で、舘の代表曲「泣かないで」をデュエットするシーンが解禁された。【動画】舘ひろし×南野陽⼦ デュエットシーン本編映像本作は“免許返納”世論の波に巻き込まれてしまうスターの姿をユーモアたっぷりに描き出す。ダンディで渋いパブリックイメージを自ら覆す、舘ひろし史上最高の“ノンストップドライブコメディ”。