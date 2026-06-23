１８歳差婚が注目された人気俳優の夫婦ショットが注目を浴びている。モデルの中田クルミ（３４）が２３日までにインスタグラムを更新。「＠ｒａｌｐｈｌａｕｒｅｎ素敵な旅をありがとうございました」と記し、ファッションブランドのイベントに参加した際の夫で俳優・浅野忠信（５２）とドレスアップして体を密着させた２ショットなどをアップした。位置情報にはイタリアのミラノと記されている。この投稿には「美！！！美