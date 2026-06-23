現代女性を悩ませる生理不順やPMS、原因不明のメンタル不調…実は、ストレスによる｢脳疲労｣が原因。必要なのは、薬で抑える対処療法ではなく、五感で｢快｣を満たし、脳に余裕を取り戻すアプローチ。心療内科と婦人科の境界線を取り払い、予防医療を実践すると共に多くの女性たちの心身の不調に寄り添ってきた横倉クリニック院長･横倉恒雄先生に “自分を守るためのサイン”と“生き方の美学”を伺いました。 “病気”ではな