アメリカのバンス副大統領は22日、イランとの戦闘終結に向けた「覚書」署名後、初めて行われた協議を受け、イランがIAEA（国際原子力機関）による査察の受け入れに応じる考えを示したと明らかにしました。アメリカ・バンス副大統領：査察官の受け入れは大きな前進だが、その後どこまで査察を認めるのかが焦点だ。バンス副大統領は22日、協議を終えて記者団に対し、イランがIAEAによる査察の受け入れに同意したと明らかにし、「核兵