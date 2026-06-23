アメリカのバンス副大統領は、イランが核開発をめぐりIAEA=国際原子力機関の査察を受け入れることに同意したと明らかにしました。バンス副大統領「イランがIAEAの査察官を再び受け入れることに同意した。これはアメリカ国民にとって重要な節目だ」バンス副大統領は22日、戦闘終結に向けた覚書の署名後、初めて行われたイランとの協議について、「多くの進展があった」と述べました。焦点となっていた、イランの核開発問題について