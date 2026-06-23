ファッションモデルとして国内外で活躍するタレントの森星（もり・ひかり）さん（34）が6月24日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に出演します。【写真】祖母・森英恵さんがデザインしたスーツで登場した森星さん星さんは1992年、東京都出身。2012年にファッション雑誌「CanCam」の専属モデルとしてデビューし、国内外の雑誌や広告のモデルやファッションショーで活躍するとともに、バラ