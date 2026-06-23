“チェイサー級”の全長4.7m以下サイズトヨタの台湾法人は「カローラアルティス60周年記念コレクターズエディション」を発表しました。カローラアルティスを基にした特別仕様車で、発表直後からユーザーの関心が集まっています。カローラアルティスは、日本の「カローラ」に相当する伝統的な4ドアセダンとして展開されています。1966年の初代発売以来、カローラは世界150以上の国と地域で累計5000万台以上を販売してきたトヨタ