私はエリカ。部活が嫌になった私は、友だちに「アイが（部活に熱すぎて）うるさい」と愚痴をこぼしました。するとみんなも同じ気持ちだとわかって、なんだかホッとしました。友だちはアイを無視することを提案してきました。仲間外れにされるのが怖くなった私は、それに従うことに。しかし無視して笑っていたら、アイが怒鳴り出してしまい、私はその剣幕に驚いて泣いてしまいました。先生に促されて早退することにしましたが、どう