22日付の女子世界ランキングが発表された。【連続写真】スライス阻止！山下美夢有のお手本スイング米国女子ツアーの「マイヤーLPGAクラシック」最終日に「64」をマークし、プレーオフのすえに今季初優勝を果たした山下美夢有が、前週の8位から7位に浮上した。同大会で7位タイに入った勝みなみ、同10位タイの竹田麗央はひとつアップでそれぞれ29位、21位。大会12位タイの岩井千怜は先週と変わらず25位につけた。国内女子ツアーの