『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「温泉施設で5歳児が行方不明家族と入浴中に」についてお伝えします。◇22日朝、鹿児島県霧島市の温泉施設の周辺では、警察による捜索が続けられていました。行方不明になっているのは、田中嶺臣さん（5）です。21日午後3時半すぎ、温泉施設の従業員から「子どもが川に落ちたかもしれない」と110番通報がありました。現場は、霧島市の温泉施設「かれい川の湯」。すぐそばには、