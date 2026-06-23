ニューヨーク証券取引所のトレーダー＝22日（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】連休明け22日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、連休前の18日と比べて148.01ドル高の5万1712.71ドルで取引を終えた。米国とイランの協議が進展しているとの見方から買い注文が優勢だった。米国とイランは21〜22日、スイスで戦闘終結に向けた覚書署名後初となる高官協議を開催。仲介国のパキスタンとカタールが、ホルムズ海