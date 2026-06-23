「函館記念・Ｇ３」（２８日、函館）函館伝統のハンデ重賞。多彩なメンバーが集結したが、主役を務めるのはデビットバローズ。前走・大阪杯で現役トップクラスを相手に食らいついた実力は、Ｇ３戦なら断然上。昨年末の鳴尾記念に続く、重賞２勝目を狙う。北の大地で２年越しのリベンジを果たす。昨年暮れの鳴尾記念で重賞初Ｖを飾ったデビットバローズ。初めてのＧ１挑戦となった前走の大阪杯は８着に敗れたが、現役トップク