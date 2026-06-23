俳優の光石研が、25日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。光石研＝テレビ朝日提供名脇役として数多くのドラマや映画に欠かせない存在の光石。現在64歳の光石だが、16歳の時にオーデションを受け、いきなり映画で主役デビューしたという経歴を持っている。しかし、しばらくは順調だったが、30代の頃には仕事もなく、しばらく下積み生活を味わったそう。その頃に心配をかけた母は