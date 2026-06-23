【モデルプレス＝2026/06/23】俳優の錦戸亮が主演を務める『映画1リットルの涙』（2027年公開）より、錦戸のコメント映像とメイキングスチールが公開された。【写真】錦戸亮「映画1リットルの涙」通して伝えたいメッセージ◆錦戸亮、作品を通して伝えたいメッセージ先日の映画化発表の際、社会現象を生んだ連続ドラマ「1リットルの涙」を観ていたファンを中心に反響を呼ぶ中、この度コメント映像とメイキングスチールが解禁。解禁