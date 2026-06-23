米国債利回り（NY時間16:34）（日本時間05:34） 米2年債 4.228（+0.051） 米10年債4.507（+0.054） 米30年債4.944（+0.047） 期待インフレ率2.245（-0.023） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは上昇。イランとの６０日間の暫定合意で原油相場の下げが続いているものの、利回りは上昇。原油相場はＷＴＩで一時７３ドル台まで下落。 依然として中東情勢への不透明感が