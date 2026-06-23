NY原油先物8月限（WTI）（終値） 1バレル＝73.86（-1.99-2.62%） スイスで行われた米国とイランの協議に進展があったことから、中東情勢の緊迫感が一段と後退し相場を圧迫した。イランはカタールと凍結資産の解放に関する合意に署名したほか、米国から石油や石油製品を６０日間制裁なしで販売する許可を得た。米国よる海洋封鎖も解除されており、イラン産の石油が制限なく供給され始めた。イスラエルがレバノンから