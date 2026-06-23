ドル円、激しい値動き介入警戒の中で日米財務相がオンライン会談＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は激しい値動きとなった。序盤は買いが強まり、介入ポイントとして意識されている１６２円を試す動きも見られた。しかし、その後に急速に戻り売りに押される展開が見られた。 片山財務相がベッセント財務長官とオンラインで会談を行ったと伝わったことがドル円を押し下げた。ドル高・円安について協議した可