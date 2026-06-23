阪神はきょう23日から甲子園でヤクルトとの3連戦に臨む。カード初戦は才木が先発予定。前回16日の西武戦では6回1失点ながら4敗目を喫した。今季はいまだ完投勝利はなし。ヤクルトの左腕エース・山野との投手戦を制して勢いを呼び込みたい。2戦目は大竹がスタンバイ。前回17日の楽天戦では6回無失点の快投で3勝目を挙げて自身の連勝を5で止めた。この調子で連勝街道を歩めるか。ヤクルトは前回14日のソフトバンク戦でプロ初完封