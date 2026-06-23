ソフトバンクの徐若熙（シュー・ルオシー）投手（25）が先発予定だった24日のオリックス戦の登板を回避する可能性が出てきた。22日にみずほペイペイドームでの投手練習に参加するもグラウンドに姿を現さなかった。コンディション不良を訴えたとみられ、登板2日前のブルペン入りも回避。倉野投手コーチは「まあいろいろと。明日、確認します」と説明した。徐若熙は今季6試合登板で2勝3敗。前回7日のDeNA戦は6回6安打2失点で翌