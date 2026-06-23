ソフトバンクの正木智也外野手（26）が本紙のインタビューに応じ、打撃好調の要因などを語った。昨季は左肩手術による長期離脱があり、今季も右足の蜂窩（ほうか）織炎で開幕から出遅れたが、5月中旬の合流後は攻撃的な1番として活躍。29試合に出場し打率・307、7本塁打、20打点と好成績を残している。逆境を乗り越えてつかんだ“5年目の進化”に迫った。（聞き手・木下大一）――リーグ戦再開となった日本ハム3連戦は