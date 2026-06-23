異例の監督交替に踏み切ったプロ野球の楽天は、6月20日の雨天中止を挟んで19日と21日のロッテ戦に敗北。22日の西武戦は劇的なサヨナラで”新監督初勝利”となったが、13日広島戦からの5連敗が重くのしかかる──。引退後に筑波大学大学院でコーチングを学ぶなど理論派として知られ、特に投手育成には定評のある経験豊富な指導者でも、成績低迷に苦しむ楽天の立て直しは難しいのだろうか。17日に楽天は会見を開き、吉井理人氏の監