米大リーグが２２日（日本時間２３日）、１５日から２１日までの週間ＭＶＰを発表した。ナ・リーグはカブスのＰ・クローアームストロング外野手。ア・リーグはＬ・ギルバート投手がともに２度目の選出となった。ＰＣＡは１５日ロッキーズ戦でサイクル安打をマークするなど５試合で４本塁打含む２０打数１１安打の打率５割５分。ギルバートは２戦２勝、１３回１／３を投げ２失点の防御率１・３５、１８個の三振を奪った。