日本ハム・水野が7月に開催されるオールスター初出場を目指す。ファン投票ではパ・リーグの遊撃手部門がデッドヒートで、発表ごとに首位が入れ替わる展開。ロッテ・友杉と約1万票差の1位となり「最初で最後かもしれない。出られるのならば本当に出たい」と意欲を見せた。本拠地エスコンフィールドで開催された24年は選出されたが、右足首の捻挫で無念の辞退。今季は打率・295で好守も光り「状態はいい。今までの野球人生にない