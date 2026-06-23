「大阪維新の会」と「日本維新の会」が、3度目の大阪都構想挑戦に向けて戦闘モードに入った。だが、党の内部に亀裂を抱え、一枚岩には程遠い。率いる吉村洋文・大阪府知事の「暴走」に、永田町が揺さぶられる――。（竹場四郎／ジャーナリスト）※敬称略異論噴出「三度目の都構想」「できなかったらじゃなくて、やるんです」6月11日、大阪府庁で応じた報道陣の囲み取材。吉村は「副首都」制度創設法案が今国会で成立しなかった場