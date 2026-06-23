25年育成ドラフト7位でソフトバンクに入団したエミール・セラーノ・プレンサ外野手（18）は、高校時代に場外ホームランを打った経験もある期待の長距離砲だ。高校2年の時にドミニカ共和国から単身で日本に来た。父は投手として横浜、中日、楽天でプレーし、NPB通算30勝を挙げたドミンゴ・グスマン氏。父譲りの恵まれた体を生かし、本塁打を量産してファンを増やしたいという夢を持っている。高卒1年目のエミールの目標。それは