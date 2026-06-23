国会でさまざまな形で追及されることは大臣としては大きなストレスとなることは想像に難くない。ところが意外なことに、石破茂前首相は、衆院選で負けて少数与党となったあとも国会での答弁が嫌ではなかった、それどころか「何でも聞いてください」とすら思っていたのだそうだ。一方で自身の「話法」についての批判にはそれなりに頭を悩ませていたという。首相在任中の1年間を振り返る石破茂氏へのロングインタビューから、