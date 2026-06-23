【栗原陵矢のくりs’トーク】皆さん、こんにちは。来月4日に30歳になる栗原です。第7回のコラムのテーマは“30歳＆誕生日”です。プロ野球界に入った18歳の時には、正直30歳まで野球を続けられているとは思っていませんでした。そう考えると、凄く順調に野球人生を歩むことができています。一方でプライベート面では、僕はよくしゃべるし、子供だなと感じています。入団した時に30歳だった健志さん（明石R＆Dグループスキルコ