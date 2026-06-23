右肘のコンディション不良で離脱していたソフトバンクの上沢が、23日のオリックス戦で先発復帰する。この日の投手練習後に「しっかりと結果を残すだけ。離脱はしたけど足を引っ張らずに円滑に進む仕事がしたい」と責任感をのぞかせた。倉野投手チーフコーチは「1軍で勝負できる状態と判断していますが無制限で投げさせることはない」と球数など慎重に起用する構えを示した。